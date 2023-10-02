Младший Афиноген Фёдоров
Место рождения
Дата рождения16.07.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
16.07.1833
Отец: Фёдор Павлов
Мать: Агриппина Никифорова
ИВ-1833 Афиногена нет МК-1833 Число рождения: 16.07.1833 У кого кто родился: Шестнатцатаго числа Евковской волости деревни Кладова у крестьянина Федора Павлова, и законной его жены Агрипины Никифоров... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.01.1855
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров православного ... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Андрей Афиногенов
Мать ребёнка: Агафья Максимова
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 18/20.10.1855 Андрей Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Свя... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1857
Сын: Иван Афиногенов
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Максимова
ИВ-1857 Иван 8 месяцов МК-1857 18/20.01.1857 Иван Бежецкаго уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного в... Показать все
Рождение ребёнка
08.03.1858
Сын: Александр Афиногенов
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Максимова
МК-1858 08/09.03.1858 Александр Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Пы... Показать все
Рождение ребёнка
17.05.1860
Дочь: Елена Афиногенова
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Максимова
МК-1860 17/19.05.1860 Елена Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Дьячек И... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1862
Дочь: Параскева Афиногенова
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Максимова
МК-1862 Параскева 28/29.10.1862 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Понома... Показать все
Рождение ребёнка
22.01.1865
Сын: Григорий Афиногенов
Мать ребёнка: Вторая Жена Пелагея Максимова
МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек ... Показать все
Смерть
Неизвестно