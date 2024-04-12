Иван Афиногенов
Место рождения
Дата рождения18.01.1857
Дата смерти05.04.1857
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857
ИВ-1857 Иван 8 месяцов МК-1857 18/20.01.1857 Иван Бежецкаго уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.04.1857
МК-1857 05/06.04.1857 Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Афиногена Федорова сын Иван Священник Иоанн Мартинов Дьячек Иван Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета ... Показать все