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Иван Афиногенов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

18.01.1857

Дата смерти

05.04.1857

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1857

Отец: Младший Афиноген Фёдоров

Мать: Вторая Жена Пелагея Максимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1857 Иван 8 месяцов МК-1857 18/20.01.1857 Иван Бежецкаго уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного в... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
05.04.1857
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1857 05/06.04.1857 Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянина Афиногена Федорова сын Иван Священник Иоанн Мартинов Дьячек Иван Щепин Пономарь Николай Андреев Лавров Лета ... Показать все
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