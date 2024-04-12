Александр Афиногенов
Место рождения
Дата рождения08.03.1858
Дата смерти25.03.1861
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1858
МК-1858 08/09.03.1858 Александр Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Пы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1861
МК-1861 25/26.03.1861 Филипковской волости деревни Кладова крестьянина Афиногена Федорова сын Александр Священник Василий Пылаев Дьячек Николай Лавров Пономарь Петр Москвин Лета умершаго: 3 От чего у... Показать все