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Александр Афиногенов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

08.03.1858

Дата смерти

25.03.1861

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1858

Отец: Младший Афиноген Фёдоров

Мать: Вторая Жена Пелагея Максимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1858 08/09.03.1858 Александр Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Иоанн Мартинов Пы... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
25.03.1861
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1861 25/26.03.1861 Филипковской волости деревни Кладова крестьянина Афиногена Федорова сын Александр Священник Василий Пылаев Дьячек Николай Лавров Пономарь Петр Москвин Лета умершаго: 3 От чего у... Показать все
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