Андрей Афиногенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Афиногенов

Андрей Афиногенов

Место рождения

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

18.10.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1855

Отец: Младший Афиноген Фёдоров

Мать: Агафья Максимова

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 18/20.10.1855 Андрей Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Свя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close