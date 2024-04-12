Андрей Афиногенов
Место рождения
Дата рождения18.10.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1855
Отец: Младший Афиноген Фёдоров
Мать: Агафья Максимова
ИВ-1855 --- МК-1855 18/20.10.1855 Андрей Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Свя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно