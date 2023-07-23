Агафья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

[ИВ-1750 Жена ево Агафия Максимова 33] ИВ-1741 Показаннаго Варлама жена Агафия Максимова 21 ИВ-1742 Показанного Варлаама жена Агафия Максимова 22 ИВ-1743 Варламова жена Агафия Максимова 23 ИВ-1744 Же... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Филимон Варлаамов

Отец ребёнка: Варлаам Наумов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Филимон Переведен той же вотчины в деревню Городище Там в сказке показан будет 13 1761-13=
Рождение ребёнка
04.08.1752

Дочь: Евдокия Варлаамова

Отец ребёнка: Варлаам Наумов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1752 04.08.1752 Деревни Старого Фатекова у крестьянинского сына Варлаама Наумова дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Митрофан Варлаамов

Отец ребёнка: Варлаам Наумов

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Митрофан 6/25 МК-1801 13.01.1801 Деревни Старова Фатекова крестьянин Митрофан Варламов 47 лет неизвестной болезнею
Рождение ребёнка
18.10.1855

Сын: Андрей Афиногенов

Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров

Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 18/20.10.1855 Андрей Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Свя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаам Наумов

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1781
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него жена Агафья Максимова дочь 44/умре 1781
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