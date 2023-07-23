Агафья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1720
[ИВ-1750 Жена ево Агафия Максимова 33] ИВ-1741 Показаннаго Варлама жена Агафия Максимова 21 ИВ-1742 Показанного Варлаама жена Агафия Максимова 22 ИВ-1743 Варламова жена Агафия Максимова 23 ИВ-1744 Же... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Филимон Варлаамов
Отец ребёнка: Варлаам Наумов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Филимон Переведен той же вотчины в деревню Городище Там в сказке показан будет 13 1761-13=
Рождение ребёнка
04.08.1752
Дочь: Евдокия Варлаамова
Отец ребёнка: Варлаам Наумов
МК-1752 04.08.1752 Деревни Старого Фатекова у крестьянинского сына Варлаама Наумова дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1755
Сын: Митрофан Варлаамов
Отец ребёнка: Варлаам Наумов
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Митрофан 6/25 МК-1801 13.01.1801 Деревни Старова Фатекова крестьянин Митрофан Варламов 47 лет неизвестной болезнею
Рождение ребёнка
18.10.1855
Сын: Андрей Афиногенов
Отец ребёнка: Младший Афиноген Фёдоров
Филипиха, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1855 --- МК-1855 18/20.10.1855 Андрей Бежецкаго уезда Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров и законная его жена Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Свя... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варлаам Наумов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1781
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У него жена Агафья Максимова дочь 44/умре 1781