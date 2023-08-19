Варлаам Наумов
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мой Наум Филиппов
Мать: Моя Первая Жена Наума
ИВ-1737 Варлаам 20 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Варлаам 22 ИВ-1740 Варлаам 22 ИВ-1741 Варлаам 23 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Варлаам Наумов 27 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Варлаам 30... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Сын: Филимон Варлаамов
Мать ребёнка: Агафья Максимова
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Филимон Переведен той же вотчины в деревню Городище Там в сказке показан будет 13 1761-13=
Рождение ребёнка
04.08.1752
Дочь: Евдокия Варлаамова
Мать ребёнка: Агафья Максимова
МК-1752 04.08.1752 Деревни Старого Фатекова у крестьянинского сына Варлаама Наумова дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1755
Сын: Митрофан Варлаамов
Мать ребёнка: Агафья Максимова
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Митрофан 6/25
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Максимова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно