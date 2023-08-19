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Варлаам Наумов

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Мой Наум Филиппов

Мать: Моя Первая Жена Наума

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1737 Варлаам 20 ИВ-1738 --- ИВ-1739 Варлаам 22 ИВ-1740 Варлаам 22 ИВ-1741 Варлаам 23 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Варлаам Наумов 27 ИВ-1745-1746 Старое Фитюково не нашла ИВ-1747 Варлаам 30... Показать все
Рождение ребёнка
1748

Сын: Филимон Варлаамов

Мать ребёнка: Агафья Максимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Филимон Переведен той же вотчины в деревню Городище Там в сказке показан будет 13 1761-13=
Рождение ребёнка
04.08.1752

Дочь: Евдокия Варлаамова

Мать ребёнка: Агафья Максимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1752 04.08.1752 Деревни Старого Фатекова у крестьянинского сына Варлаама Наумова дочь Евдокия
Рождение ребёнка
1755

Сын: Митрофан Варлаамов

Мать ребёнка: Агафья Максимова

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
РС-1782, страница 1496 (СТАРОЕ ФИТЮКОВО) У них дети в последнюю ревизию написанные Митрофан 6/25
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Максимова

Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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