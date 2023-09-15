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Параскева Афиногенова

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

28.10.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1862

Отец: Младший Афиноген Фёдоров

Мать: Вторая Жена Пелагея Максимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1862 Параскева 28/29.10.1862 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Понома... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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