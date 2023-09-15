Параскева Афиногенова
Место рождения
Дата рождения28.10.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
28.10.1862
МК-1862 Параскева 28/29.10.1862 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Понома... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно