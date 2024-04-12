Григорий Афиногенов
Место рождения
Дата рождения22.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865
МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно