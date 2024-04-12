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Григорий Афиногенов

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

22.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1865

Отец: Младший Афиноген Фёдоров

Мать: Вторая Жена Пелагея Максимова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий Пылаев Дьячек ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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