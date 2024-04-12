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Максим Архипов

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БРАК ДОЧЕРИ!!! МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров... Показать все
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Вторая Жена Пелагея Максимова

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ФИЛИППКОВО ИВ-1855 --- МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноге... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Максимов

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель!!! МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назар Максимов

Мать ребёнка: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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