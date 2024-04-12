Максим Архипов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
БРАК ДОЧЕРИ!!! МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров... Показать все
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Вторая Жена Пелагея Максимова
ФИЛИППКОВО ИВ-1855 --- МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноге... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Максимов
Поручитель!!! МК-1855 16.01.1855 Звание, имя, отчество, фамилия и вероисповедание жениха, и которым браком Бежецкого уезда Казенной Михайлогорской волости деревни Кладова крестьянин Афиноген Федоров ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назар Максимов
Восприемник!!! МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно