Назар Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазар Максимов

Назар Максимов

Место рождения

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максим Архипов

Мать: не указана

Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник!!! МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Филиппково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close