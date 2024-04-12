Назар Максимов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Отец: Максим Архипов
Восприемник!!! МК-1865 Григорий 22/24.01.1865 Филипковской волости деревни Кладова крестьянин Афиген Федоров и законная жена его Пелагия Максимова, оба православного вероисповедания Священник Василий ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно