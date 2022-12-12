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Клищенко Афанасий Петрович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Клищ Петр Иванович

Мать: Клищенко Ефросинья Герасимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Клищенко Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Клищенко Семен Афанасьевич

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.05.1840

Сын: Клищенко Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.11.1842

Сын: Клищенко Лазарь Афанасьевич

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.04.1847

Дочь: Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищ Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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