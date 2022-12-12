Клищенко Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Клищ Петр Иванович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Клищенко Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Клищенко Семен Афанасьевич
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1840
Сын: Клищенко Яков Афанасьевич
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1842
Сын: Клищенко Лазарь Афанасьевич
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
04.04.1847
Дочь: Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Клищ Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клищ Татьяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно