Клищенко Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения01.05.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1840
Отец: Клищенко Афанасий Петрович
Мать: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1866
Дочь: (клищенко Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Клищенко Пахомий Яковлевич
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
08.09.1871
Сын: Клищенко Иоаким Яковлевич
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Клищенко Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
10.02.1873
Дочь: Клищенко Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (клищенко Синклитикия Яковлевна
Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клищенко Вера Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно