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Клищенко Яков Афанасьевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

01.05.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1840

Отец: Клищенко Афанасий Петрович

Мать: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.10.1866

Дочь: (клищенко Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Клищенко Пахомий Яковлевич

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
08.09.1871

Сын: Клищенко Иоаким Яковлевич

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Клищенко Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.02.1873

Дочь: Клищенко Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (клищенко Синклитикия Яковлевна

Мать ребёнка: Клищенко Вера Павловна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Вера Павловна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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