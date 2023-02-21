Клищенко Ефросинья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко Ефросинья Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1793

Сын: Клищенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Клищенко Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Клищ Архип Петрович

Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищ Петр Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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