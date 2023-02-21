Клищенко Ефросинья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1793
Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Клищенко Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Клищ Архип Петрович
Отец ребёнка: Клищ Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клищ Петр Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно