Клищенко Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Клищенко Афанасий Петрович
Мать: Клищ Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1847
Дочь: (клищенко Фотина Васильевна
Мать ребёнка: Клищенко Домника Петровна
Бракосочетание
25.01.1848
Рождение ребёнка
16.10.1849
Дочь: (клищенко Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Клищенко Харитина Васильевна
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: (клищенко Павола Васильевна
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
23.01.1855
Сын: Клищенко Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
06.11.1856
Сын: Клищенко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
10.04.1860
Сын: Клищенко Антипа Васильевич
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
02.08.1862
Сын: Клищенко Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно