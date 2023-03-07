Клищенко Василий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлищенко Василий Афанасьевич

Клищенко Василий Афанасьевич

avatar

Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1799 г.р.

Мать

Жена

1831 г.р.
1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Клищенко Афанасий Петрович

Мать: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.02.1847

Дочь: (клищенко Фотина Васильевна

Мать ребёнка: Клищенко Домника Петровна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
25.01.1848

Жена: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.10.1849

Дочь: (клищенко Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Клищенко Харитина Васильевна

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: (клищенко Павола Васильевна

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.01.1855

Сын: Клищенко Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Клищенко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.04.1860

Сын: Клищенко Антипа Васильевич

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.08.1862

Сын: Клищенко Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Клищенко Яков Васильевич

Мать ребёнка: Клищенко Параскева Емельяновна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Домника Петровна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close