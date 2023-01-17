Клищенко (Русаловская) Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко (Русаловская) Параскева Емельяновна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
25.01.1848

Муж: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.10.1849

Дочь: (клищенко Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Клищенко Харитина Васильевна

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.06.1852

Дочь: (клищенко Павола Васильевна

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
23.01.1855

Сын: Клищенко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
06.11.1856

Сын: Клищенко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.04.1860

Сын: Клищенко Антипа Васильевич

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.08.1862

Сын: Клищенко Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Клищенко Яков Васильевич

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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