Клищенко (Русаловская) Параскева Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1848
Рождение ребёнка
16.10.1849
Дочь: (клищенко Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Клищенко Харитина Васильевна
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
01.06.1852
Дочь: (клищенко Павола Васильевна
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
23.01.1855
Сын: Клищенко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
06.11.1856
Сын: Клищенко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
10.04.1860
Сын: Клищенко Антипа Васильевич
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.08.1862
Сын: Клищенко Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно