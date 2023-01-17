Клищенко (Усатенкова) Домника Петровна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти16.08.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.02.1847
Дочь: (клищенко Фотина Васильевна
Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.08.1847
Причина смерти: от горячки