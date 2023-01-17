Клищенко (Усатенкова) Домника Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко (Усатенкова) Домника Петровна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1825

Дата смерти

16.08.1847

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
26.02.1847

Дочь: (клищенко Фотина Васильевна

Отец ребёнка: Клищенко Василий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищенко Василий Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
16.08.1847
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: от горячки
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