Клищ Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищ Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Клищенко Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Клищенко Семен Афанасьевич

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.05.1840

Сын: Клищенко Яков Афанасьевич

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.11.1842

Сын: Клищенко Лазарь Афанасьевич

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
04.04.1847

Дочь: Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клищенко Афанасий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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