Клищ Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Клищенко Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Клищенко Семен Афанасьевич
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
01.05.1840
Сын: Клищенко Яков Афанасьевич
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1842
Сын: Клищенко Лазарь Афанасьевич
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1847
Дочь: Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Клищенко Афанасий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно