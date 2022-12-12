Клищенко Семен Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Клищенко Афанасий Петрович
Мать: Клищ Татьяна Ивановна
Бракосочетание
12.02.1856
Жена: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
14.08.1857
Дочь: Кислинская Ульяна Семеновна
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
28.07.1860
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
01.12.1862
Сын: Клищенко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
16.02.1865
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
12.10.1866
Сын: Клищенко Назарий Семенович
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
10.06.1869
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
18.08.1871
Дочь: Фекла Семеновна
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
16.10.1872
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
02.08.1874
Сын: Клищенко Антоний Семенович
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
17.09.1876
Дочь: (клищенко Надежда Семеновна
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Рождение ребёнка
18.12.1878
Дочь: Клищенко Анастасия Семеновна
Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно