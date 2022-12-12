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Клищенко Семен Афанасьевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Клищенко Афанасий Петрович

Мать: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
12.02.1856

Жена: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
14.08.1857

Дочь: Кислинская Ульяна Семеновна

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
28.07.1860

Сын: Клищенко Иван Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
01.12.1862

Сын: Клищенко Андрей Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.02.1865

Сын: Клищенко Федор Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.10.1866

Сын: Клищенко Назарий Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
10.06.1869

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.08.1871

Дочь: Фекла Семеновна

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.10.1872

Сын: Клищенко Лука Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
02.08.1874

Сын: Клищенко Антоний Семенович

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
17.09.1876

Дочь: (клищенко Надежда Семеновна

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.12.1878

Дочь: Клищенко Анастасия Семеновна

Мать ребёнка: Клищенко Лукия Антоновна

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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