Клищенко Евфимий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти03.01.1858
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Клищенко Афанасий Петрович
Мать: Клищ Татьяна Ивановна
Бракосочетание
20.?.1846
Рождение ребёнка
03.05.1847
Сын: Клищенко Тимофей Евфимиевич
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
07.06.1849
Дочь: Клищенко Павола Евфимиевна
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
09.10.1850
Дочь: (клищенко Афанасия Евфимиевна
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Клищенко Алексей Евфимиевич
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
13.11.1855
Сын: Клищенко Филипп Евфимиевич
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
20.08.1857
Сын: Клищенко Самуил Евфимиевич
Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.01.1858
Причина смерти: убит в лесу деревом