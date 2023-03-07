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Клищенко Евфимий Афанасьевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1823

Дата смерти

03.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Клищенко Афанасий Петрович

Мать: Клищ Татьяна Ивановна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
20.?.1846

Жена: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.05.1847

Сын: Клищенко Тимофей Евфимиевич

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.06.1849

Дочь: Клищенко Павола Евфимиевна

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.10.1850

Дочь: (клищенко Афанасия Евфимиевна

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Клищенко Алексей Евфимиевич

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.11.1855

Сын: Клищенко Филипп Евфимиевич

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1857

Сын: Клищенко Самуил Евфимиевич

Мать ребёнка: Клищенко Феодора Федоровна

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
03.01.1858
Гусаково, Черкаська область
Причина смерти: убит в лесу деревом
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