Клищенко (Орленкова-Иванченкова) Феодора Федоровна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.?.1846
Рождение ребёнка
03.05.1847
Сын: Клищенко Тимофей Евфимиевич
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
07.06.1849
Дочь: Клищенко Павола Евфимиевна
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.10.1850
Дочь: (клищенко Афанасия Евфимиевна
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
12.03.1853
Сын: Клищенко Алексей Евфимиевич
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.11.1855
Сын: Клищенко Филипп Евфимиевич
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Рождение ребёнка
20.08.1857
Сын: Клищенко Самуил Евфимиевич
Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно