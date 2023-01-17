Клищенко (Орленкова-Иванченкова) Феодора Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищенко (Орленкова-Иванченкова) Феодора Федоровна

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
20.?.1846

Муж: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.05.1847

Сын: Клищенко Тимофей Евфимиевич

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
07.06.1849

Дочь: Клищенко Павола Евфимиевна

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
09.10.1850

Дочь: (клищенко Афанасия Евфимиевна

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.03.1853

Сын: Клищенко Алексей Евфимиевич

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
13.11.1855

Сын: Клищенко Филипп Евфимиевич

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
20.08.1857

Сын: Клищенко Самуил Евфимиевич

Отец ребёнка: Клищенко Евфимий Афанасьевич

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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