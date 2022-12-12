Клищ Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Клищ Иван Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1793
Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Клищенко Афанасий Петрович
Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Клищ Архип Петрович
Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно