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Клищ Петр Иванович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Клищ Иван Семенович

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.09.1793

Сын: Клищенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Клищенко Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Клищ Архип Петрович

Мать ребёнка: Клищенко Ефросинья Герасимовна

Гусаково, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клищенко Ефросинья Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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