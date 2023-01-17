Клищ Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Клищ Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Клищ Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Клищ Макар Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно