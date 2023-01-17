Клищ Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клищ Иван Семенович

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Клищ Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Клищ Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Клищ Макар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Гусаково, Черкаська область
Место жительства
Неизвестно
Гусаково, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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