Кривошеин Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Тимофей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

27.10.1856 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Кривошеин Фёдор Макарович

Мать: Кривошеина Елизавета Иванова

Бракосочетание
04.02.1821 ст.

Жена: Кривошеина Дарья Анкудина

МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Чапаевской отданого на военную службу крест. Акиндина Ефимова Лошкина дочь/той же дер. Бабиковской кр... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Вшивцева Степанида Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Вшивцева Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Сидор Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кривошеин Агафон Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина

Бракосочетание
10.05.1844

Жена: Кривошеина Матрона Кондратьева

2 брак Тимофея | 1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 40 лет 1 брак невеста 27 лет вдова 2 брак из тойже деревни поручители дер. Бабиковской Ефим Иванович Кривошеин, Тарас Филиппов Кривошеин по невест... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1854 ст.

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Кондратьева

Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.

Сын: Кривошеин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.10.1856 ст.
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