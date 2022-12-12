Кривошеин Тимофей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти27.10.1856 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
04.02.1821 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Чапаевской отданого на военную службу крест. Акиндина Ефимова Лошкина дочь/той же дер. Бабиковской кр... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Вшивцева Степанида Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Вшивцева Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кривошеин Сидор Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кривошеин Агафон Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
20.08.1838 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Анкудина
Бракосочетание
10.05.1844
2 брак Тимофея | 1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 40 лет 1 брак невеста 27 лет вдова 2 брак из тойже деревни поручители дер. Бабиковской Ефим Иванович Кривошеин, Тарас Филиппов Кривошеин по невест... Показать все
Рождение ребёнка
10.05.1854 ст.
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Кондратьева
Рождение ребёнка
25.06.1856 ст.
Сын: Кривошеин Павел Тимофеевич
Мать ребёнка: Кривошеина Матрона Кондратьева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.10.1856 ст.