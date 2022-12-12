Кривошеина Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Елизавета Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Варвара Фёдоровна

Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
11.10.1810 ст.

Сын: Кривошеин Ларион Фёдорович

Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович

Рождение ребёнка
09.03.1817 ст.

Дочь: Дарья Фёдоровна

Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Фёдор Макарович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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