Кривошеина Елизавета Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Варвара Фёдоровна
Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович
Рождение ребёнка
11.10.1810 ст.
Сын: Кривошеин Ларион Фёдорович
Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович
Рождение ребёнка
09.03.1817 ст.
Дочь: Дарья Фёдоровна
Отец ребёнка: Кривошеин Фёдор Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834