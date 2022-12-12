Кривошеин Ларион Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Ларион Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1810 ст.

Дата смерти

После 1862

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1810 ст.

Отец: Кривошеин Фёдор Макарович

Мать: Кривошеина Елизавета Иванова

Бракосочетание
21.01.1844

Жена: Кривошеина Анна Фёдорова

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 23 года этажа деревня поруч по женеху дер. Бабиковской Ефим Иван, Тарас Филиппов, Тммофей Феодулов Кривошеины по невесте дерев. Поповская Климонт Ал... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.

Сын: Кривошеин Гаврил Ларионович

Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Дочь: Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Сын: Кривошеин Василий Ларионович

Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова

Рождение ребёнка
05.12.1862 ст.

Сын: Кривошеин Николай Ларионович

Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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