Кривошеин Ларион Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1810 ст.
Дата смертиПосле 1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1810 ст.
Бракосочетание
21.01.1844
Жена: Кривошеина Анна Фёдорова
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 23 года этажа деревня поруч по женеху дер. Бабиковской Ефим Иван, Тарас Филиппов, Тммофей Феодулов Кривошеины по невесте дерев. Поповская Климонт Ал... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.
Сын: Кривошеин Гаврил Ларионович
Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Дочь: Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Сын: Кривошеин Василий Ларионович
Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова
Рождение ребёнка
05.12.1862 ст.
Сын: Кривошеин Николай Ларионович
Мать ребёнка: Кривошеина Анна Фёдорова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862