Кривошеина (Вшивцева) Анна Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Вшивцева) Анна Фёдорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

После 1862

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Вшивцев Фёдор Захарович

Мать: Вшивцева Параскева Егорова

Бракосочетание
21.01.1844

Муж: Кривошеин Ларион Фёдорович

1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 23 года этажа деревня поруч по женеху дер. Бабиковской Ефим Иван, Тарас Филиппов, Тммофей Феодулов Кривошеины по невесте дерев. Поповская Климонт Ал... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.

Сын: Кривошеин Гаврил Ларионович

Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович

Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.

Дочь: Евдокия Ларионовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Авдотья Ларионовна

Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович

Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.

Сын: Кривошеин Василий Ларионович

Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович

Рождение ребёнка
05.12.1862 ст.

Сын: Кривошеин Николай Ларионович

Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862
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