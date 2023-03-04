Кривошеина (Вшивцева) Анна Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиПосле 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
21.01.1844
1844г. МК г. Нолинск (свадьба) жених 25 лет невеста 23 года этажа деревня поруч по женеху дер. Бабиковской Ефим Иван, Тарас Филиппов, Тммофей Феодулов Кривошеины по невесте дерев. Поповская Климонт Ал... Показать все
Рождение ребёнка
15.03.1848 ст.
Сын: Кривошеин Гаврил Ларионович
Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
12.02.1852 ст.
Дочь: Евдокия Ларионовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Авдотья Ларионовна
Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
28.01.1860 ст.
Сын: Кривошеин Василий Ларионович
Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович
Рождение ребёнка
05.12.1862 ст.
Сын: Кривошеин Николай Ларионович
Отец ребёнка: Кривошеин Ларион Фёдорович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1862