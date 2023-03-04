Вшивцева (Шулаева) Параскева Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смерти06.01.1822 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1815 ст.
1815г. MK г. Нолинск (свадьба/жених дер Бабинской/невеста Ботылинского прихода дер. Шутену ум. крест. Егора Шулаева дочь/оба первым браком/поруч. той же дер. Бабиковской крест. Пётр Трофимов , Осип Ки... Показать все
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Вшивцева) Акелья Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
19.07.1817 ст.
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Вшивцева) Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кривошеина (Вшивцева) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович
Смерть
06.01.1822 ст.