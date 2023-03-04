Вшивцева (Шулаева) Параскева Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Шулаева) Параскева Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

06.01.1822 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1815 ст.

Муж: Вшивцев Фёдор Захарович

1815г. MK г. Нолинск (свадьба/жених дер Бабинской/невеста Ботылинского прихода дер. Шутену ум. крест. Егора Шулаева дочь/оба первым браком/поруч. той же дер. Бабиковской крест. Пётр Трофимов , Осип Ки... Показать все
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Вшивцева) Акелья Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
19.07.1817 ст.

Сын: Вшивцев Борис Фёдорович

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Вшивцева) Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кривошеина (Вшивцева) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Вшивцев Фёдор Захарович

Смерть
06.01.1822 ст.

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