Кривошеин Фёдор Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Варвара Фёдоровна
Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кривошеин Тимофей Фёдорович
Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
11.10.1810 ст.
Сын: Кривошеин Ларион Фёдорович
Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова
Рождение ребёнка
09.03.1817 ст.
Дочь: Дарья Фёдоровна
Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835