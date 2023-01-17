Кривошеин Фёдор Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Фёдор Макарович

Кривошеин Фёдор Макарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Кривошеин Макар Софронович

Мать: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Варвара Фёдоровна

Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кривошеин Тимофей Фёдорович

Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
11.10.1810 ст.

Сын: Кривошеин Ларион Фёдорович

Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова

Рождение ребёнка
09.03.1817 ст.

Дочь: Дарья Фёдоровна

Мать ребёнка: Кривошеина Елизавета Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Елизавета Иванова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close