Кривошеина Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Кырчанская волость д. Вахрушевского
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривошеин Фёдор Макарович
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Макаравна
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кривошеин Федора Макарович
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Макаравна
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кривошеин Епифам Макарович
Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834