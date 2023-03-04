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Кривошеина Татьяна Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырчанская волость д. Вахрушевского
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кривошеин Яков Макарович

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Фёдор Макарович

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Макаравна

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кривошеин Федора Макарович

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Макаравна

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кривошеин Епифам Макарович

Отец ребёнка: Кривошеин Макар Софронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Макар Софронович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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