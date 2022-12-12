Кривошеин Макар Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривошеин Фёдор Макарович
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Параскева Макаравна
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Кривошеин Фёдор Макарович
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Макаравна
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кривошеин Епифам Макарович
Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792