Кривошеин Макар Софронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Макар Софронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кривошеин Софрон Яковлевич

Мать: Кривошеина Ирина Титова

Рождение ребёнка
1772

Сын: Кривошеин Яков Макарович

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Фёдор Макарович

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Параскева Макаравна

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кривошеин Фёдор Макарович

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Макаравна

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кривошеин Епифам Макарович

Мать ребёнка: Кривошеина Татьяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Татьяна Максимова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1792
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