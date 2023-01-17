Кривошеин Софрон Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Софрон Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кривошеин Яков Петрович

Мать: Кривошеина Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кривошеин Макар Софронович

Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Титова

Рождение ребёнка
1784

Дочь: София Софронова

Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривошеин Никита Сафронович

Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кривошеин Иван Сафронович

Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Ирина Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Елена Семёнова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1813
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