Кривошеин Софрон Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кривошеин Макар Софронович
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Титова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: София Софронова
Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривошеин Никита Сафронович
Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кривошеин Иван Сафронович
Мать ребёнка: Кривошеина Елена Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеина Ирина Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1813