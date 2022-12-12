Кривошеин Иван Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти21.04.1858 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
?.08.1809 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Иванович
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Феврания Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
26.03.1815 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1820 ст.
Дочь: Кокузина Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.04.1858 ст.