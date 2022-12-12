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Кривошеин Иван Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

21.04.1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кривошеин Софрон Яковлевич

Мать: Кривошеина Елена Семёнова

Рождение ребёнка
?.08.1809 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Феврания Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
26.03.1815 ст.

Сын: Кривошеин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1820 ст.

Дочь: Кокузина Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Кривошеин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кривошеина Катерина Фёдорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Катерина Фёдорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
21.04.1858 ст.
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