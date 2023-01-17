Кривошеина Елена Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Елена Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Дочь: София Софронова

Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич

Рождение ребёнка
1788

Сын: Кривошеин Никита Сафронович

Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кривошеин Иван Сафронович

Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Софрон Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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