Кривошеина Елена Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: София Софронова
Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич
Рождение ребёнка
1788
Сын: Кривошеин Никита Сафронович
Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Кривошеин Иван Сафронович
Отец ребёнка: Кривошеин Софрон Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834