Кривошеин Никита Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти11.08.1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кривошеин Поликарп Никитин
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Никитина
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.
Дочь: Доминика Никитина
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова
Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.
Дочь: Марфа Никитина
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова
Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривошеина Дарья Власова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.08.1859 ст.