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Кривошеин Никита Сафронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

11.08.1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Кривошеин Софрон Яковлевич

Мать: Кривошеина Елена Семёнова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривошеин Поликарп Никитин

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Никитина

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова

Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.

Дочь: Доминика Никитина

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова

Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.

Дочь: Марфа Никитина

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова

Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.

Сын: Кривошеин Прокоп Никитин

Мать ребёнка: Кривошеина Дарья Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Дарья Власова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
11.08.1859 ст.
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