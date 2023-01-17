Кривошеин Поликарп Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти30.08.1886 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
10.02.1832 ст.
Жена: Кривошеина Ирина Петрова
1832г. (свадьба) невеста той же деревни крест. Петра Трофимова Вшивцева дочь поручители той же дер. крест. Иван Софронов Кривошеин, Иван Фомин Вшивцев, дер. Зиминской Аврасим? Власов Бельтюков МК ГАКО... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1833 ст.
Дочь: Дарья Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
07.11.1838 ст.
Сын: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
19.02.1842 ст.
Дочь: Кривошеина Евдокия Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
15.07.1844 ст.
Сын: Кривошеин Илья Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
11.04.1849 ст.
Дочь: Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
01.09.1851 ст.
Сын: Кривошеин Иван Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Рождение ребёнка
11.05.1856 ст.
Сын: Кривошеин Алексей Поликарпович
Мать ребёнка: Кривошеина Ирина Петрова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.08.1886 ст.