Кривошеина Дарья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Кривошеин Поликарп Никитин
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Матрёна Никитина
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович
Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.
Дочь: Доминика Никитина
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович
Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович
Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834