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Кривошеина Дарья Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кривошеин Поликарп Никитин

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Матрёна Никитина

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович

Рождение ребёнка
01.01.1815 ст.

Дочь: Доминика Никитина

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович

Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович

Рождение ребёнка
01.07.1817 ст.

Сын: Кривошеин Прокоп Никитин

Отец ребёнка: Кривошеин Никита Сафронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Никита Сафронович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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