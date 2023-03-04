Кривошеин Дмитрий Поликарпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеин Дмитрий Поликарпович

Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1838 ст.

Дата смерти

16.03.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1838 ст.

Отец: Кривошеин Поликарп Никитин

Мать: Кривошеина (Вшивцева) Ирина Петрова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1857 ст.

Жена: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
23.08.1858 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
10.04.1860 ст.

Сын: Кривошеин Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.

Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Дочь: (Кривошеина) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кривошеин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.

Дочь: Грязева (Кривошеина) Степанида Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.

Дочь: Кривошеина (Кривошеина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Плотникова (Кривошеина) Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.

Сын: Кривошеин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

Смерть
16.03.1909 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.