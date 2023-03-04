Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1838 ст.
Дата смерти16.03.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1838 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
04.02.1857 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1858 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Рождение ребёнка
10.04.1860 ст.
Сын: Кривошеин Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Дочь: (Кривошеина) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кривошеин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.
Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.
Сын: Кривошеин Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Смерть
16.03.1909 ст.