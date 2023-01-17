Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
п. над речкою Елпанского
Бракосочетание
04.02.1857 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1858 ст.
Сын: Кривошеин Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
10.04.1860 ст.
Сын: Кривошеин Семён Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.
Дочь: Кривошеина Акилина Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кривошеин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.
Дочь: Грязева Степанида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.
Дочь: Кривошеина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Плотникова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.
Сын: Кривошеин Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881