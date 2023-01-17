Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Перминова) Матрона Незаконорожденая

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

п. над речкою Елпанского
Бракосочетание
04.02.1857 ст.

Муж: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
23.08.1858 ст.

Сын: Кривошеин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
10.04.1860 ст.

Сын: Кривошеин Семён Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
28.05.1863 ст.

Дочь: Кривошеина Акилина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кривошеин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
28.10.1871 ст.

Дочь: Грязева Степанида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
31.01.1875 ст.

Дочь: Кривошеина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Плотникова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Рождение ребёнка
11.01.1881 ст.

Сын: Кривошеин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1881
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