Кривошеин Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кривошеин Дмитрий Поликарпович

Мать: Кривошеина Матрона Незаконорожденая

Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Жена: Кривошеина Александра Филипова

Рождение ребёнка
18.11.1894 ст.

Сын: Кривошеин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кривошеина Александра Филипова

Работа или профессия
Неизвестно
ротный фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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