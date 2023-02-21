Кривошеин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1894 ст.
Сын: Кривошеин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кривошеина Александра Филипова
Работа или профессия
Неизвестно
ротный фельдшер
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно