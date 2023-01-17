Кривошеина (Рычкова) Александра Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1865 ст.
Отец: Рычков Филип Иванович
Мать: Рычкова Анна Тарасова
Бракосочетание
16.10.1894 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1894 ст.
Сын: Кривошеин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кривошеин Василий Дмитриевич
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно