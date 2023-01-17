Кривошеина (Рычкова) Александра Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Рычкова) Александра Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1865 ст.

Отец: Рычков Филип Иванович

Мать: Рычкова Анна Тарасова

Бракосочетание
16.10.1894 ст.

Муж: Кривошеин Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.11.1894 ст.

Сын: Кривошеин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кривошеин Василий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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