Рычкова Анна Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти15.03.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.
Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.
Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.
Дочь: Кривошеина Александра Филипова
Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1912 ст.