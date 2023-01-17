Рычкова Анна Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Анна Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

15.03.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.

Сын: Рычков Никита Филиппович

Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович

Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.

Сын: Рычков Козма Филиппович

Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.

Дочь: Кривошеина Александра Филипова

Отец ребёнка: Рычков Филип Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Филип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.03.1912 ст.
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