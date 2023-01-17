Рычков Никита Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1856 ст.
Дата смертиПосле 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1856 ст.
Отец: Рычков Филип Иванович
Мать: Рычкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Рухлядева Екатерина Никитина
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
20.11.1883 ст.
Дочь: Варвара Никитина
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Дочь: Матрона Никитина
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
03.04.1890 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.
Дочь: Александра Никитина
Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Мария Егорова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1895