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Рычков Никита Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1856 ст.

Дата смерти

После 1895

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1856 ст.

Отец: Рычков Филип Иванович

Мать: Рычкова Анна Тарасова

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рухлядева Екатерина Никитина

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
20.11.1883 ст.

Дочь: Варвара Никитина

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Дочь: Матрона Никитина

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
03.04.1890 ст.

Сын: Рычков Василий Никитин

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.

Сын: Рычков Тимофей Никитин

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Рычков Алексей Никитин

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.

Дочь: Александра Никитина

Мать ребёнка: Рычкова Мария Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Мария Егорова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1895
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