Рычкова Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Рухлядева Екатерина Никитина
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
20.11.1883 ст.
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.
Дочь: Матрона Никитина
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
03.04.1890 ст.
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.
Дочь: Александра Никитина
Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно