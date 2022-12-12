Рычкова Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова Мария Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Рухлядева Екатерина Никитина

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
20.11.1883 ст.

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
24.03.1887 ст.

Дочь: Матрона Никитина

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
03.04.1890 ст.

Сын: Рычков Василий Никитин

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
08.06.1891 ст.

Сын: Рычков Тимофей Никитин

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
01.10.1893 ст.

Сын: Рычков Алексей Никитин

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Рождение ребёнка
30.10.1895 ст.

Дочь: Александра Никитина

Отец ребёнка: Рычков Никита Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рычков Никита Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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