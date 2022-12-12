Рычков Филип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти15.01.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Рычков Иван Козмин
Мать: Рычкова Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Параскева Филипповна
Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.
Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.
Дочь: Кривошеина Александра Филипова
Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рычкова Анна Тарасова
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.01.1911 ст.