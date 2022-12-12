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Рычков Филип Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

15.01.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Рычков Иван Козмин

Мать: Рычкова Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Параскева Филипповна

Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова

Рождение ребёнка
26.05.1856 ст.

Сын: Рычков Никита Филиппович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова

Рождение ребёнка
03.10.1860 ст.

Сын: Рычков Козма Филиппович

Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова

Рождение ребёнка
15.04.1865 ст.

Дочь: Кривошеина Александра Филипова

Мать ребёнка: Рычкова Анна Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рычкова Анна Тарасова

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.01.1911 ст.
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