Рычкова (Вшивцева) Ульяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Вшивцева) Ульяна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

18.03.1861 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Вшивцев Иван Трофимович

Мать: Вшивцева Домна Трофимова

Бракосочетание
14.01.1814 ст.

Муж: Рычков Иван Козмин

1814г. MK г. Нолинск (жених дер. Бабиковской/невеста той же дер. крест Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. того же прихода заим. Малютинской крест. Игнат Иванов Порошин, Аника Савинов Вшивцев, дер. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1818 ст.

Дочь: Марильяна Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
1821

Сын: Рычков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Рычкова Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
1830

Сын: Рычков Филип Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.

Сын: Рычков Захар Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.03.1861 ст.
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