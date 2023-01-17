Рычкова (Вшивцева) Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти18.03.1861 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Вшивцев Иван Трофимович
Мать: Вшивцева Домна Трофимова
Бракосочетание
14.01.1814 ст.
Муж: Рычков Иван Козмин
1814г. MK г. Нолинск (жених дер. Бабиковской/невеста той же дер. крест Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. того же прихода заим. Малютинской крест. Игнат Иванов Порошин, Аника Савинов Вшивцев, дер. ... Показать все
Рождение ребёнка
16.02.1818 ст.
Дочь: Марильяна Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
04.03.1820 ст.
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
1821
Сын: Рычков Пётр Иванович
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Рычкова Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Рождение ребёнка
01.09.1833 ст.
Отец ребёнка: Рычков Иван Козмин
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.03.1861 ст.