Вшивцева Домна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Кудрявцева Катерина Иванова
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Рычкова Ульяна Иванова
Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно