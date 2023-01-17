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Вшивцева Домна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Кудрявцева Катерина Иванова

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Рычкова Ульяна Иванова

Отец ребёнка: Вшивцев Иван Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Иван Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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