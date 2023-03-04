Кудрявцева (Вшивцева) Катерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Вшивцев Иван Трофимович
Мать: Вшивцева Домна Трофимова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Бракосочетание
08.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (18.02.1810/жених дер. Пестовской крест. отрок/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. крест. Григорий, Фокий, Евдоким, Наум Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1812 ст.
Сын: Кудрявцев Ефим Онисимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кудрявцев Григорий Онисимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Анна Онисимовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Рождение ребёнка
19.04.1821 ст.
Дочь: Мавра Онисимовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Онисимовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858