Кудрявцева (Вшивцева) Катерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Вшивцева) Катерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Вшивцев Иван Трофимович

Мать: Вшивцева Домна Трофимова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Бракосочетание
08.02.1810 ст.

Муж: Кудрявцев Онисим Артемьевич

1810г. МК г. Нолинск НС (18.02.1810/жених дер. Пестовской крест. отрок/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. крест. Григорий, Фокий, Евдоким, Наум Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1812 ст.

Сын: Кудрявцев Ефим Онисимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кудрявцев Григорий Онисимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Рождение ребёнка
22.01.1818

Дочь: Анна Онисимовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Рождение ребёнка
19.04.1821 ст.

Дочь: Мавра Онисимовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Онисимовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Смерть
После 1858
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