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Кудрявцев Онисим Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кудрявцев Артем Миронович

Мать: Кудрявцева Евдоки Самойлова

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Бракосочетание
08.02.1810 ст.

Жена: Кудрявцева Катерина Иванова

1810г. МК г. Нолинск НС (18.02.1810/жених дер. Пестовской крест. отрок/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. крест. Григорий, Фокий, Евдоким, Наум Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1812 ст.

Сын: Кудрявцев Ефим Онисимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Кудрявцев Григорий Онисимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
22.01.1818

Дочь: Анна Онисимовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
19.04.1821 ст.

Дочь: Мавра Онисимовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Онисимовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Катерина Иванова

Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1848
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