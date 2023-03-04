Кудрявцев Онисим Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Бракосочетание
08.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (18.02.1810/жених дер. Пестовской крест. отрок/невеста того же прихода дер. Бабиковской крест. Ивана Трофимова Вшивцева дочь/поруч. крест. Григорий, Фокий, Евдоким, Наум Кудряв... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1812 ст.
Сын: Кудрявцев Ефим Онисимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Кудрявцев Григорий Онисимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Рождение ребёнка
22.01.1818
Дочь: Анна Онисимовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Рождение ребёнка
19.04.1821 ст.
Дочь: Мавра Онисимовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Онисимовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Катерина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1848