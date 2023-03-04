Кудрявцев Ефим Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Ефим Онисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1812 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812 ст.

Отец: Кудрявцев Онисим Артемьевич

Мать: Кудрявцева Катерина Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кудрявцев Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Ефимовна

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Рождение ребёнка
09.11.1835 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Ефимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Рождение ребёнка
02.02.1840

Сын: Кудрявцев Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Рождение ребёнка
21.11.1842 ст.

Сын: Кудрявцев Степан Ефимович

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Рождение ребёнка
03.07.2847 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Феодора Елеазорова

Смерть
После 1858
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