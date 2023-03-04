Кудрявцев Ефим Онисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1812 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1812 ст.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кудрявцев Андрей Ефимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Ефимовна
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Рождение ребёнка
09.11.1835 ст.
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Рождение ребёнка
02.02.1840
Сын: Кудрявцев Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Рождение ребёнка
21.11.1842 ст.
Сын: Кудрявцев Степан Ефимович
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Рождение ребёнка
03.07.2847 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудрявцева Феодора Елеазорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858