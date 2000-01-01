Кудрявцева Феодора Елеазорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кудрявцев Андрей Ефимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
09.11.1835 ст.
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
02.02.1840
Сын: Кудрявцев Дмитрий Ефимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
21.11.1842 ст.
Сын: Кудрявцев Степан Ефимович
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Рождение ребёнка
03.07.2847 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858