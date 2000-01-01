Кудрявцева Феодора Елеазорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева Феодора Елеазорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кудрявцев Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
09.11.1835 ст.

Сын: Кудрявцев Иван Ефимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
02.02.1840

Сын: Кудрявцев Дмитрий Ефимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
21.11.1842 ст.

Сын: Кудрявцев Степан Ефимович

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Рождение ребёнка
03.07.2847 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Ефим Онисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Ефим Онисимович

Смерть
После 1858
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